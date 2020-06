Zagłębie Lubin – Korona Kielce. Typy, kursy (26.06.2020)

Walka o utrzymanie w ekstraklasie wchodzi powoli w decydującą fazę. Nóż na gardle ma przede wszystkim Korona Kielce, która potrzebuje cudu, aby uratować swój byt wśród najlepszych.

Zagłębie Lubin – Korona Kielce zapowiedź (piątek, 20:30)

Brak zwycięstwa w pięciu ostatnich spotkaniach sprawił, że Korona ugrzęzła w strefie spadkowej. Ich strata do Wisły Kraków wynosi już osiem punktów i podopieczni Macieja Bartoszka musieliby wygrać wszystkie spotkania do końca rozgrywek. Na ten moment wydaje się to mało realne, ale już nie takie historie widział futbol.

Zagłębie z kolei niejako zapewniło sobie utrzymanie w lidze. Pomimo słabszej w ostatnim czasie formy, ich przewaga nad Arką wynosi osiem punktów i trudno się spodziewać, aby zostało to przez nich zaprzepaszczone. Dzisiaj mają przed sobą jednego z najsłabszych rywali w lidze, więc niejako mogą przypieczętować pozostanie wśród najlepszych.

Co ciekawe, poprzednie spotkanie obu drużyn odbyło się 9 czerwca. Wówczas padł remis 1:1 po bramkach Cebuli oraz Bohara. Ten drugi dość niespodziewanie znajduje się już na drugim miejscu w klasyfikacji strzelców.

Warto wspomnieć także o Bartoszu Białku. 18-latek w tym sezonie ma na koncie już 8 bramek, a jednego z goli trafił podczas poprzedniego spotkania z Arką.

Zagłębie Lubin – Korona Kielce kursy bukmacherów

Faworytem tego spotkania jest Zagłębie Lubin. Kurs na ich zwycięstwo wynosi 1.99. Remis wyceniono na 3.60, a zwycięstwo gości na 3.65.

Zagłębie Lubin – Korona Kielce typy

Korona oczywiście zrobi wszystko, aby zapewnić sobie trzy punkty, ale czy zespół Bartoszka posiada odpowiednio dużo jakości do zwycięstwa? Naszym zdaniem nie. Dodatkowo liczymy na bramkę Bohara, który w ostatnim czasie prezentuje dobrą formę.

