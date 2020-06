Śląsk Wrocław przedłużył umowy z dwoma piłkarzami

Śląsk Wrocław podjął kolejne decyzje w sprawie nowych kontraktów. Lubambo Musonda i Mark Tamas przedłużyli umowy do 2022 roku.

Zimowe transfery Śląska z kolejnych lat

Lubambo Musonda występuje w Śląsku Wrocław od półtora roku. Od tamtej pory były piłkarz armeńskiego Gandzasaru rozegrał w stolicy Dolnego Śląska 34 mecze, w których zaliczył trzy asysty. Z kolei Mark Tamas trafił do Wrocławia w lutym z węgierskiego Diosgyoru. W ciągu czterech miesięcy zgromadził na swoim koncie osiem występów.

Kolejne decyzje klubu w sprawie kontraktów

Ostatnio Śląsk podjął już wiele decyzji związanych z kontraktami zawodników. W czwartek siedmiu piłkarzy pierwszego zespołu podpisało aneks do końca sezonu do dotychczasowych umów. Wśród nich znaleźli się m.in. Łukasz Broź, Robert Pich czy Michał Chrapek. Poza tym nowy kontrakt podpisał Sebastian Bergier.

Lubambo Musonda i Mark Tamas to piłkarze, których przyszłość do tej pory pozostawała nieznana, gdyż umowy tej dwójki wygasały z końcem czerwca i nie pojawiły się żadne informacje w sprawie aneksów. To wywołało falę spekulacji w mediach społecznościowych ze strony kibiców.

Ostatecznie klub podjął jednak decyzję o przedłużeniu kontraktów wspomnianej dwójki. Od tej pory zarówno Musonda, jak i Tamas są związani umowami do końca sezonu 2021/2022.

W niedzielę Śląsk zmierzy się z Lechem

Śląsk Wrocław w chwili obecnej zajmuje 4. miejsce w tabeli PKO Ekstraklasy. W najbliższym meczu podopieczni Vitezslava Lavicki zmierzą się u siebie z Lechem Poznań. Spotkanie odbędzie się o 17:30 na stadionie we Wrocławiu.