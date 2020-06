Miedź Legnica – Warta Poznań. Typy, kursy (27.06.2020)

Miedź Legnica w meczu 28. kolejki Fortuna 1. Ligi zmierzy się u siebie z Wartą Poznań. Czy po zmianie trenera zespół z Dolnego Śląska wróci na zwycięską drogę? A może to Warta udowodni aspiracje do awansu do PKO Ekstraklasy?

Miedź Legnica – Warta Poznań zapowiedź

Wznowienie sezonu w wykonaniu Miedzi nie okazało się udane. Zespół w ciągu pięciu spotkań zanotował tylko jedną wygraną, 2:1 w Grudziądzu z Olimpią. Zespół nie potrafił jednak pokonać Stali, Wigier czy Podbeskidzia, a czarę goryczy przelała porażka u siebie z Termalicą. Po tym meczu z klubu zwolniono Dominika Nowaka, a zastąpił go Ireneusz Kościelniak. Mecz z Wartą będzie pierwszym dla legniczan pod wodzą nowego szkoleniowca.

Forma Warty w ostatnim czasie też mogła pozostawiać wiele do życzenia. Zespół na chwilę opuścił miejsca premiowane bezpośrednim awansem po dwóch przegranych z rzędu. Ostatecznie dzięki wygranej 2:0 z Sandecją, podopieczni Piotra Tworka z powrotem zagościli na drugim miejscu.

Ostatni pojedynek między zespołami zakończył się wygraną Warty 2:1. Gole dla zespołu z Poznania zdobywali Łukasz Trałka i Adrian Laskowski, z kolei dla Miedzi strzelił Henrik Ojamaa, który zimą odszedł do Widzewa. Jak zakończy się ten pojedynek i który zespół potwierdzi swoje aspiracje do gry w polskiej elicie?

Miedź Legnica – Warta Poznań kursy

Według bukmacherów minimalnym faworytem tego pojedynku jest Warta, której kurs na wygraną oceniono na 2.53. Z kolei kurs na zwycięstwo Miedzi wynosi niewiele więcej, bo 2.71. Tymczasem szansę na remis ustalono na 3.20.

Miedź Legnica – Warta Poznań typy

Bardzo prawdopodobne, że oba zespoły znajdą w tym meczu drogę do bramki. Poza tym, obie drużyny są bardziej skuteczne w drugiej połowie. Może w pierwszej części meczu nie zobaczymy goli?

Miedź – Warta | Typ: Obie drużyny strzelą gola @1.72 BETFAN

Miedź – Warta | Typ: Brak goli w pierwszej połowie @2.77 BETFAN

