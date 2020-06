Legia Warszawa – Piast Gliwice. Typy, kursy (27.06.2020)

Legia Warszawa w tej kolejce ekstraklasy zmierzy się z Piastem Gliwice. Czy podopieczni Aleksandara Vukovicia zdobędą mistrzostwo już w ten weekend? A może gliwiczanie przedłużą sobie teoretyczne szanse na obronę tytułu?

Legia Warszawa – Piast Gliwice zapowiedź

Legia po 32. kolejkach na przewagę 11 punktów nad Piastem. To oznacza, że w razie wygranej w najbliższym meczu i straty punktów Lecha ze Śląskiem, zespół zdobędzie mistrzostwo Polski. Największym problemem w najbliższym pojedynku może okazać się dla podopiecznych Vukovicia brak napastnika. W ostatnim czasie kontuzji doznali Tomas Pekhart, Jose Kante i Vamara Sanogo. To oznacza, że w najbliższym pojedynku zobaczymy prawdopodobnie fałszywą dziewiątkę w osobie Mateusza Cholewiaka albo Waleriana Gwilii.

Mówiło się, że Piast będzie próbował powtórzyć wynik z ubiegłego roku. Wówczas zespół wygrał osiem na dziesięć ostatnich meczów i sięgnął po mistrzostwo Polski. Choć przez moment mogło się zapowiadać na podobną serię gliwiczan w tym sezonie, zespół przegrał z Lechem i Lechią. Tym samym szanse na obronę mistrzowskiego tytułu przez drużynę Waldemara Fornalika stały się iluzoryczne.

Patrząc na postawę obu zespołów w ostatnim czasie, Legia wydaje się być pewnym faworytem. Jedyne, co w tym meczu może zablokować Legionistów to brak nominalnego napastnika, co było widoczne w wyjazdowym meczu z Jagiellonią. Czy również Piast zablokuje stołeczną drużynę?

Legia Warszawa – Piast Gliwice kursy

Prognozy bukmacherów są jednoznaczne – Legia jest faworytem (kurs 1.60). Tymczasem szanse na remis oceniono na kurs 3.90, a na wygraną aż na 5.90.

Legia Warszawa – Piast Gliwice typy

Piast Gliwice nie dość, że przegrał dwa ostatnie mecze, to jeszcze nie zdobył w nich ani jednego gola. Może tak będzie i tym razem? Kto może w takim razie zdobyć gola dla Legii? Według bukmacherów największe szanse na to ma Mateusz Cholewiak.

Legia – Piast | Typ: Piast Gliwice bez gola @1.84 BETFAN

Legia – Piast | Typ: Mateusz Cholewiak strzeli gola @2.20 BETFAN

