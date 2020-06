Pogoń Szczecin pozyskała młody talent z trzecioligowego zespołu

Pogoń Szczecin dokonała pierwszego letniego wzmocnienia. Kontrakt z klubem podpisał Mariusz Fornalczyk, który dotychczas występował w Polonii Bytom.

“Portowcy” stawiają na młodzież

Pogoń Szczecin to zespół, który w ostatnich latach stara się stawiać na młodych zawodników. Dowodzi temu fakt, że podstawowymi piłkarzami pierwszego składu są Michał Listkowski i Sebastian Kowalczyk. Poza tym Kosta Runjaić ostatnio coraz częściej daje szansę Maciejowi Żurawskiemu czy Hubertowi Turskiemu. Nie można zapomnieć również o Sebastianie Walukiewiczu, który w ubiegłym roku zamienił Szczecin na Cagliari za cztery miliony euro.

Mariusz Fornalczyk ma za sobą udany sezon w Polonii

Kolejnym młodym piłkarzem, który wkrótce może otrzymać szansę od Kosty Runjaicia, może stać się Mariusz Fornalczyk. 17-latek w tym sezonie występował w III-ligowej Polonii Bytom, w której wystąpił 13 razy, zdobywając dwa gole.

17-latek liczy na występy w pierwszym składzie

Pogoń Szczecin o transferze młodego zawodnika poinformowała w sobotę. Mariusz Fornalczyk podpisał z “Portowcami” trzyletni kontrakt.

– To będzie przeskok z trzeciej ligi do ekstraklasy, więc też jestem ciekawy jak to będzie. Wierzę, że koledzy dobrze przyjmą mnie w szatni. Mam nadzieję, że w kolejnym sezonie dostanę szansę występów i ogrywania się w ekstraklasie – wyznał nowy piłkarz Pogoni w rozmowie dla klubowych mediów.

Fot. Pogoń Szczecin, materiały prasowe