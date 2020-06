Timo Werner pożegnał się z Lipskiem w wielkim stylu

Timo Werner w wielkim stylu pożegnał się z RB Lipsk. W swoim ostatnim meczu w barwach drużyny piłkarz zdobył dwie bramki, zapewniając jej wygraną 2:1.

Od przyszłego sezonu w Chelsea

Przyszłość Timo Wernera jest już jasna. Niemiec od nowego sezonu będzie występował w Chelsea. Piłkarz związał się z “The Blues” pięcioletnią umową, na mocy której będzie zarabiał 10 milionów euro rocznie. Kwota transferu ma oscylować około 50-55 milionów euro.

Werner zapewnił podium RB Lipsk

Pożegnalne spotkanie Wernera z RB Lipsk przypadło na ostatnią kolejkę sezonu Bundesligi. Drużyna Juliana Nagelsmanna już wcześniej była pewna gry w Lidze Mistrzów w przyszłych rozgrywkach. Wygrana z Augsburgiem miała bardziej wymiar prestiżowy – dzięki niej Lipsk zakończył sezon na ligowym podium, na trzecim miejscu.

Bohaterem drużyny spod szyldu Red Bulla w ostatnim spotkaniu okazał się oczywiście Werner. Po golu Niemca Lipsk objął prowadzenie w 28. minucie. Wówczas 24-latek znalazł się w sytuacji “sam na sam” i zdobył gola uderzając piłkę z ostrego kąta.

Od 72. minuty zespół Nagelsmanna znalazł się poza ligowym podium, gdyż gola wyrównującego zdobył po pięknym strzale z dystansu Ruben Vargas. To jednak Timo Werner postawił kropkę nad “i”. Ograł obrońcę Augsburga i mocnym strzałem z bliskiej odległości pokonał golkipera.

Rekordowy sezon 24-latka

Timo Werner zakończył sezon z 28 bramkami na koncie, co jest jego do tej pory najlepszym wynikiem w lidze. Więcej goli w tym sezonie zgromadził tylko Robert Lewandowski. Napastnik Bayernu 34 razy trafił do siatki, zdobywając koronę króla strzelców w tym sezonie.