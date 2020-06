Oficjalnie: Robert Lewandowski królem strzelców Bundesligi!

Robert Lewandowski oficjalnie został królem strzelców Bundesligi. Ostatnią bramkę w sezonie zdobył z rzutu karnego w meczu z Wolfsburgiem.

Korona króla strzelców dla “Lewego” była oczywistością?

Robert Lewandowski przez większą część sezonu znajdował się na szczycie klasyfikacji strzelców Bundesligi. Reprezentant Polski przez jakiś czas musiał odpierać ataki ze strony Timo Wernera. Słabsza dyspozycja Niemca na początku rundy wiosennej okazała się jednak kluczowa i 31-latek już nie dał się wyprzedzić.

34. gol w sezonie Bundesligi

W ostatnim meczu sezonu Bayern podejmował Wolfsburg. Podopieczni Hansiego Flicka wygrali na wyjeździe 4:0, a kolejne bramki zdobywali Kingsley Coman, Mickael Cuissance, Robert Lewandowski i Thomas Müller. Król strzelców Bundesligi trafił do siatki w 72. minucie z rzutu karnego.

Za rok pobije rekord Müllera?

Bramka w meczu z Wolfsburgiem była dla Roberta Lewandowskiego 34. w sezonie. To do tej pory najwyższy ligowy wynik w wykonaniu napastnika Bayernu. Piłkarz co prawda nie pobił granicy 40 bramek, którą do tej pory osiągnął tylko legendarny Gerd Müller. Patrząc jednak na zwyżkową tendecję Lewandowskiego, może w przyszłym sezonie będzie to możliwe?

Korona króla strzelców w tym sezonie jest dla “Lewego” piątą od czasu transferu do Bundesligi. Warto dodać również, że piłkarz Bayernu otrzymał również nagrodę dla Piłkarza Sezonu w Niemczech