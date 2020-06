Podbeskidzie Bielsko-Biała – Stomil Olsztyn. Typy, kursy (28.06.2020)

Podbeskidzie Bielsko-Biała tym razem podejmie u siebie Stomil Olsztyn. Czy “Górale” zrobią krok w kierunku awansu do ekstraklasy, a może to olsztynianie sprawią niespodziankę?

Podbeskidzie Bielsko-Biała – Stomil Olsztyn zapowiedź

Forma Podbeskidzia na początku roku stawiała zespół w roli głównych faworytów do awansu. Ostatnio jednak lider “Górale” złapali zadyszkę. Podopieczni Krzysztofa Bredego zremisowali trzy poprzednie mecze – z Miedzią, Puszczą i GKS-em Tychy. Te wyniki sprawiły, że bielszczanie spadli z fotelu lidera na trzecie miejsce.

Również Stomil nie może mieć w tej chwili powodów do zachwytu. Zespół co prawda wygrał dwa mecze po wznowieniu ligi, aczkolwiek jego rywalami były ostatnie zespoły ligi – Chojniczanka i Wigry. W ostatnim czasie w zespole doszło do zmiany trenera – Piotra Zajączkowskiego zastąpił Adam Majewski. Stomil nie traci dużo do baraży o ekstraklasę – zaledwie trzy punkty. Wydaje się jednak, że olsztynianie raczej nie włączą się już do walki o awans.

We wrześniu to jednak Stomil był górą w pojedynku z faworytem do awansu. Gola na wagę trzech punktów zdobył wówczas Rafał Remisz, który w marcu uszkodził więzadła i od wznowienia ligi jest poza składem. Może jednak i tym razem Stomil spróbuje zaskoczyć?

Podbeskidzie Bielsko-Biała – Stomil Olsztyn kursy

Bukmacherzy przewidują łatwe zwycięstwo bielszczan w tym pojedynku, oceniając szanse na wygraną zespołu na 1.57. Kurs na remis wynosi z kolei 4.05, a na wygraną Stomilu na 5.10.

Podbeskidzie Bielsko-Biała – Stomil Olsztyn typy

“Górale” często zdobywają bramki w pierwszej połowie, co może wskazywać w tym pojedynku na to, że otworzą wynik spotkania. Z kolei Stomil od trzech meczów skutecznie bronił się w drugiej połowie. Może i tym razem zespół będzie się skutecznie bronić po przerwie.

Podbeskidzie – Stomil | Typ: 1. połowa – 1. gol – Podbeskidzie @1.95 BETFAN

Podbeskidzie – Stomil | Typ: Stomil zachowa czyste konto w 2. połowie @2.62 BETFAN

