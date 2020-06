Leicester City – Chelsea. Transmisja LIVE, gdzie oglądać online?

Pomiędzy rozgrywkami ligowymi w Anglii, w międzyczasie odbywa się także krajowy puchar. W najciekawszym dzisiejszym spotkaniu Leicester podejmie na King Power Stadium Chelsea.

Leicester City – Chelsea transmisja LIVE

Z pewnością jest to ciekawe starcie także ze względu na ligową tabele. “Lisy” bowiem niemrawo rozpoczęli zmagania po trzymiesięcznej przerwie i ich przewaga nad piątym Wolves wynosi zaledwie trzy punkty. Podopieczni Brendana Rodgersa zremisowali z Brighton oraz Watfordem, czyli z drużynami z pobliża strefy spadkowej.

Nic zatem dziwnego, że na ten moment to Chelsea jest faworytem. Podopieczni Franka Lamparda w czwartek po świetnym meczu ograli Manchester City i zredukowali swoją stratę do dzisiejszego rywala zaledwie do jednego punktu. Wszystko zatem na to wskazuje, że zespół Anglika jest na dobrej drodze, aby zapewnić sobie miejsce w przyszłej edycji Ligi Mistrzów.

Puchar Anglii to jednak zupełnie inne rozgrywki, co udowodniło wczorajsze spotkanie Norwich z Manchesterem United. “Czerwone Diabły” dopiero w dogrywce pokonali Norwich, dzięki czemu awansowali do kolejnej rundy. Być może większe szansę na zwycięstwo ma “The Blues”, ale FA Cup uwielbia niespodzianki.

Leicester City – Chelsea. Gdzie oglądać?

Transmisję z tego starcia przeprowadzi Eleven Sports 2. Spotkanie będzie dostępne także na platformie CANAL+.

Leicester City – Chelsea na żywo

Mecz zostanie rozegrany na King Power Stadium w Leicester. Pierwszy gwizdek arbitra zabrzmi o 17:00.