Cracovia – Pogoń Szczecin. Typy, kursy (29.06.2020)

Cracovia w poniedziałkowym meczu zmierzy się z Pogonią Szczecin. Czy ostatnie dwa zespoły grupy mistrzowskiej jeszcze mają szanse w walce o grę w europejskich pucharach?

Cracovia – Pogoń Szczecin zapowiedź

Trzeba przyznać, że oba zespoły od początku roku rozczarowują. W rundzie jesiennej zarówno o Cracovii, jak i Pogoni mówiło się, że mogą się włączyć do walki o europejskie puchary. Obecnie wydaje się to nierealne, gdyż drużyny zajmują ostatnie dwie pozycje w tabeli PKO Ekstraklasy.

O przewidywania na najbliższy pojedynek Cracovii z Pogonią zapytaliśmy w naszym eksperckim cyklu “Czas na ekstraklasę” Radosława Majdana.

– To są dwa największe rozczarowania górnej ósemki. Cracovia po prostu doznała fali porażek, przegrywając osiem z dziesięciu meczów. Trudno powiedzieć, w którym momencie Cracovia się pogubiła. Zresztą “Pasy” zazwyczaj przegrywają jedną bramką, raczej nie pozwalają się zdominować, ale brakuje jej skuteczności. Myślę, że Cracovię na pewno stać na więcej.

– W przypadku Pogoni można dokładnie określić, kiedy to się stało. To miało miejsce w przerwie zimowej – odejście Buksy, Guarrotxeny, potem Kożulja, a ostatnio jeszcze odszedł Spiridonović. Trzeba zwrócić uwagę też na to, że Pogoń ma najmniej strzelonych bramek spośród zespołów z górnej ósemki. Tylko drużyny ze strefy spadkowej mają ich mniej na koncie.

– Pogoń mało kreuje akcji. Narzeka się na Maniasa, ale koledzy też mu nie pomogli. Można powiedzieć, że nie mógł się odnaleźć w tej nieporadności ofensywnej Pogoni. Nie było dośrodkowań, prostopadłych piłek. Buksa był piłkarzem, który potrafił się w tym znaleźć, wrócić, strzelić z 30 metrów, miał nieco inne parametry. Zawsze mówiliśmy o tym, że Pogoń gra dobrze w ataku pozycyjnym i trochę się to zaburzyło. Wpływ na to miał też rozpad trójkątu w środku pola – odszedł Kożulj, Podstawski miał słabszy czas, a Drygas dopiero wrócił po kontuzji.

– W dodatku ostatnio defensywa Pogoni zaczęła popełniać błędy, choć jeszcze niedawno chwaliliśmy Stipicę, Zecha czy Triantafyllopoulosa. Błędy były jednak nieuniknione, gdyż nie można jednak opierać gry tylko na obronie. – przyznał Radosław Majdan.

Bukmacherzy dostrzegają większe szanse na wygraną Cracovii (kurs 2.10). Tymczasem kurs na wygraną Pogoni oceniono na 3.80, a na remis na 3.20.

“Pasy” początku roku raczej nie błyszczą skutecznością. W poprzedniej kolejce ze Śląskiem byli jednak w stanie zdobyć dwa gole na wyjeździe. Może na własnym stadionie ponownie tego dokonają? Tymczasem Pogoń już od trzech spotkań nie zdobyła gola na wyjeździe – w meczu z Cracovią zapowiada się na przedłużenie niechlubnej passy?

