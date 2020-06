Oficjalnie: Valencia zwolniła trenera

Albert Celades nie jest już trenerem Valencii. Po przegranej 0:2 z Villarrealem klub zdecydował się zwolnić szkoleniowca.

Następca Marcelino

Hiszpan objął posadę trenera “Nietoperzy” we wrześniu, zastępując Marcelino. Wcześniej był w sztabie szkoleniowym Realu Madryt, a także prowadził młodzieżowe reprezentacje Hiszpanii. Miał powtórzyć wynik Valencii z ubiegłego sezonu i doprowadzić do kolejnego awansu drużyny do Ligi Mistrzów.

Valencia oddala się od Ligi Mistrzów

Obecnie “Nietoperze” mają na to niewielkie szanse. Zespół zajmuje ósme miejsce i do awansu o cztery pozycje brakuje mu ośmiu punktów. Chociaż nie jest to strata do odrobienia, do końca rozgrywek pozostało już tylko sześć kolejek. To stawia drużynę w nie najlepszej sytuacji.

Jedno zwycięstwo w siedmiu meczach = zwolnienie

W związku ze słabszą formą piłkarzy, zarząd Valencii podjął decyzję o zwolnieniu trenera. Albert Celades pożegnał się z klubem po 41 meczach i zanotował wygraną z Barceloną oraz wyszedł z grupy w Lidze Mistrzów. W ostatnich siedmiu meczach “Nietoperze” wygrały jednak tylko raz, co zaważyło na decyzji klubu.

Tymczasowym szkoleniowcem Valencii będzie Voro Gonzalez, dotychczas członek sztabu szkoleniowego Celadesa.