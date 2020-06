Po wzmocnieniach w linii ofensywnej Chelsea zamierza również znacząco wzmocnić formację obronną. W tym celu londyńczycy mogą sięgnąć po dobrze znanego na Stamford Bridge piłkarza.

W kręgu zainteresowań “The Blues” ciągle znajduje się Nathan Ake. Holender był zawodnikiem Chelsea w latach 2011-2017, choć sporo czasu spędził na łącznie trzech wypożyczeniach.

Podpora “Wisienek”

Ostatecznie Ake opuścił Chelsea przed trzema laty, kiedy to trafił do Bournemouth. Stał się bardzo ważnym zawodnikiem popularnych “Wisienek”, będąc ich czołowym stoperem. Dobra postawa Holendra nie umknęła uwadze byłego pracodawcy. Jak informuje “The Athletic”, piłkarz może tego lata wrócić na Stamford Bridge. Nie są jednak znane zapisy w kontrakcie Ake, które potencjalnie umożliwiałby odkupienie gracza za mniejsze pieniądze niż w normalnych okolicznościach transferowych. Cena za zawodnika może spaść jeszcze mocniej w razie spadku Bournemouth z Premier League, co jest jak najbardziej możliwe.

Ofensywa transferowa Chelsea

Roman Abramowicz wydał już sporo funduszy na pozyskanie Timo Wernera oraz Hakima Ziyecha. Menedżer Frank Lampard pragnie jednak jeszcze wzmocnić defensywę. Najczęściej mówi się o kupnie lewego obrońcy. Lekarstwem na całe zło miałby być Ben Chilwell. Nathan Ake może pełnić funkcję buforu bezpieczeństwa na wypadek nieudanych negocjacji CFC z Leicester City. Holender bowiem w razie konieczności może występować również na lewej stronie defensywy.