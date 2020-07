Po emocjonującym widowisku Barcelona podzieliła się punktami z Atletico Madryt. Mecz zakończył się remisem w stosunku 2:2.

Żeby zachować szanse na mistrzostwo Hiszpanii, Barcelona nie mogła stracić punktów w meczu z Atletico. Po dzisiejszym meczu nadzieje Katalończyków stają się iluzoryczne. Cały mecz moglibyśmy określić mianem festiwalu rzutów karnych, który zafundował nam sędzia Alejandro Hernandez.

Konkurs jedenastek

Wynik w 11. minucie otworzył Diego Costa, który skierował piłkę do własnej bramki po rzucie rożnym. 5 minut później rzut karny sprokurował Arturo Vidal, po czym znaczącą rolę znów odegrał Diego Costa. Hiszpan podszedł do rzutu karnego, jednak jego strzał zdołał obronić Ter Stegen. Po konsultacji VAR, sędzia Hernandez zarządził powtórzenie jedenastki, z powodu przedwczesnego opuszczenia linii bramkowej przez bramkarza. Do piłki tym razem podszedł Saul i nie pomylił się uderzając w ten sam róg.

700. gol Messiego

Druga połowa zaczęła się lepiej dla gospodarzy. Już w 49. minucie Semedo został sfaulowany w polu karnym przez Felipe, jedenastkę w stylu Antonina Panenki, pewnie wykonał Lionel Messi. Warto odnotować, że był to 700. gol w karierze Argentyńczyka. W 62. minucie po raz drugi w tym meczu bramkę z rzutu karnego zdobył Saul Niguez, faulowany był Carrasco. Mecz zakończył się podziałem punktów. Drużyna Quique Setiena ma bardzo małe szanse na mistrzostwo kraju, musi liczyć na potknięcia Realu Madryt. Królewscy mają w tym momencie przewagę wynoszącą 1 punkt, swój mecz rozegrają w czwartek z Getafe.

FC Barcelona 2:2 Atletico Madryt

Diego Costa (sam.) 11′, Saul Niguez (k.) 19′, Lionel Messi (k.) 50′, Saul Niguez (k.) 62′