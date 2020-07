Zawodnik Górnika Łęczna, Aron Stasiak został ukarany przez Komisję Dyscyplinarną PZPN. 21-letni piłkarz nie będzie mógł zagrać w trzech najbliższych spotkaniach. To efekt wydarzeń z meczu przeciwko Bytovii Bytów.

Uderzenie rywala

W starciu 28.kolejki II ligi między Górnikiem Łęczna a Bytovią doszło do scysji Arona Stasiaka z zawodnikiem Bytovii, Adrianem Liberadzkim. Obrońca gości miał obrazić matkę Stasiaka, która choruje na nowotwór piersi. Zawodnik Górnika odepchnął rywala, za co otrzymał czerwoną kartkę.

“Z oczu poleciały mi łzy”

W rozmowie z “Onetem” piłkarz tłumaczył swoje zachowanie: – Gdy ruszyłem w stronę szatni, z oczu poleciały łzy. Miałem w sobie różne emocje, między innymi złość na rywala, ale też na siebie, że dałem się sprowokować.

Duże osłabienie Górnika

Stasiak rozegrał w bieżących rozgrywkach 27. meczów. Strzelił w nich pięć bramek oraz dorzucił do tego dorobku trzy asysty. To duże osłabienie Górnika w walce o awans do I ligi. Łęczna traci w tabeli dwa punkty do liderującego Widzewa oraz ma punkt przewagi nad trzecim GKS-em Katowice.