Filip Mladenović został nowym zawodnikiem Legii Warszawa. Serbski obrońca podpisał z klubem ze stolicy trzyletnią umowę.

Mladenović przez 2,5 roku był zawodnikiem Lechii Gdańsk. Wraz z końcem czerwca piłkarzowi wygasł kontrakt z gdańskim klubem, więc mógł bez przeszkód związać się z nowym pracodawcą.

Czołowy obrońca ligi

W czasie gry na boiskach ekstraklasy, Mladenović wyrobił sobie opinię jednego z najlepszych ligowych defensorów. Wrażenie robiły zwłaszcza jego liczby w ofensywie. Serb zanotował w rozgrywkach ekstraklasy aż 15. asyst! Kibice w Warszawie liczą, że podobne liczby wykręci w barwach Legii.

Zastępca Karbownika?

Wszystko wskazuje na to, że Mladenović szykowany jest na zastąpienie w Legii Michała Karbownika. 19-latek uchodzący za ogromny talent, od dłuższego czasu łączony jest z transferem do zachodniego klubu. Jeśli do takowego rzeczywiście dojdzie, klub ze stolicy będzie mógł z marszu wprowadzić Mladenovicia do składu.