Jak podał na Twitterze Krzysztof Stanowski, szykuje się istotne wsparcie finansowe dla Korony Kielce. Jest to miła odmiana dla kibiców, którzy są rozgoryczeni postawią swoich ulubieńców w rozgrywkach ekstraklasy.

Wsparcie nadejdzie ze strony sponsora, firmy Suzuki. W grę wchodzi również podniesienie kapitału spółki.

Ruchy, które mają wspomóc Koronę, mają spowodować jak najszybszy powrót klubu do ekstraklasy. Co prawda oficjalnie podopieczni Macieja Bartoszka jeszcze nie spadli, ale chyba mało kto wierzy w cudowny powrót w bezpieczne rejony tabeli.

Z tego co słyszę, niemiecki właściciel się odnalazł, do tego duże wsparcie zadeklarowało Suzuki, możliwe podniesienie kapitału spółki. To oznacza, że Zając będzie miał kolejne okazje w pierwszej lidze do przeprowadzania bezsensownych transferów. https://t.co/8oQ6a019m3

— Krzysztof Stanowski (@K_Stanowski) July 3, 2020