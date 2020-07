Od kilku tygodni spekuluje się o powrocie Artura Boruca do Legii Warszawa. Głos na ten temat zabrał trener Vuković.

“Artur Boruc zawsze jest mile widziany w tym klubie. To postać bardzo ważna dla historii Legii. Jego sytuacja w tym momencie i fakt, że szukamy bramkarza nie jest do końca ze sobą połączona. . Jeśli byłaby możliwość, aby mieć takiego zawodnika w drużynie, to byłaby to wartość dodana. W momencie, gdy jest to mało realne, nie ma powodu, by o tym rozmawiać.” – stwierdził podczas konferencji prasowej Vuković.

Trzech kandydatów

Boruc, któremu kończy się kontrakt, jest wymieniany wśród kandydatów do gry w Legii obok Dusana Kuciaka z Lechii Gdańsk oraz Dominika Hładuna z Zagłębia Lubin. Poszukiwany jest następca Radosława Majeckiego, który z końcem czerwca opuścił klub i przeniósł się do AS Monaco.

Sezon na ławce

40-latek jest tylko rezerwowym bramkarzem Bournemouth. W tym sezonie ani razu nie pojawił się na murawie w barwach angielskiego klubu. Jego drużyna na 6 kolejek przed końcem zajmuje przedostatnie miejsce w Premier League i z dużym prawdopodobieństwem można zakładać, że Wisenki przyszły sezon zaczną w Championship.