Nowym nabytkiem FC Barcelony może zostać Eric Garcia. Według katalońskiego “Sportu” możliwy jest powrót wychowanka.

Barcelona wciąż walczy o mistrzostwo kraju. Na 5 kolejek przed końcem zajmuje 2. miejsce za plecami za Realu Madryt, traci 4 punkty do lidera. Władze klubu mają już w perspektywie kolejne okno transferowe. W nowym sezonie należy się spodziewać co najmniej kilku nowych twarzy.

Powrót wychowanka?

Do drużyny z Camp Nou może trafić Eric Garcia. Grający obecnie w Manchesterze City środkowy obrońca jest wychowankiem Barcelony, w czasach juniorskich spędził w tym klubie 9 lat. W 2017 został sprowadzony przez Pepa Guardiolę do Manchesteru. Kwota transferu wyniosła wówczas 1,6 mln euro. Jeżeli dojdzie do tego transferu, to kwota będzie kilkukrotnie większa.

Krótki kontrakt

19-latek wystąpił w tym sezonie w 8 spotkaniach ligi angielskiej, w 1 meczu krajowego pucharu, a także 3 razy zagrał w pucharze ligi – w jednym z meczów zanotował asystę. Jest młodzieżowym reprezentantem Hiszpanii, licznik jego meczów zatrzymał się na liczbie 5. Jego kontrakt z angielskim klubem kończy się za rok.