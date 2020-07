Arkadiusz Milik opuści Półwysep Apeniński? Taki scenariusz kreśli portal “Goal.com”, który informuje, że Polakiem zainteresowany jest Tottenham.

Byłby to spory zwrot odnośnie do przyszłości polskiego zawodnika. Dotychczas najwięcej mówiło się o przejściu Milika do Juventusu lub Atletico.

Brak Ligi Mistrzów pokrzyżuje transfer?

Głównym problemem Tottenhamu może być brak wywalczenia awansu do następnej edycji Ligi Mistrzów. “Koguty” na sześć kolejek przed końcem sezonu zajmują dziewiąte miejsce w tabeli Premier League, tracąc do czwartej Chelsea dziewięć punktów. Wydaje się, że Milik mając możliwość przejścia do Juventusu czy Atletico, a więc klubów, które najprawdopodobniej zagrają w Champions League w kampanii 2020/21, wybierze jednak możliwość pokazania się na europejskiej arenie.

Dogadany z Juventusem

Wczorajsze doniesienia Romeo Agrestiego mówiły o zawarciu porozumienia między Juventusem a Milikiem w kwestii kontraktu Polaka. Dogadać muszą się jeszcze kluby. Napoli oprócz pieniędzy chciałoby, aby do ich klubu powędrował któryś z piłkarzy “Starej Damy”. Neapolitańczycy najchętniej przywitaliby Federico Bernardeschiego.