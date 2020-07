Thiago Alcantara pragnie opuścić Bayern Monachium. Informacje niemieckich mediów potwierdził w rozmowie z “Bildem” prezes Bawarczyków, Karl-Heinz Rummenigge.

Reprezentant Hiszpanii chciałby poszukać nowych wyzwań. Thiago reprezentuje barwy Bayernu od siedmiu lat.

Ważny zawodnik środka pola

Piłkarz trafił do Niemiec w 2013 roku z Barcelony. Środkowy pomocnik przez wszystkie lata pełnił ważną rolę w zespole z Bawarii. Thiago zagrał w barwach Bayernu w 230 meczach. Każdy z sezonów okrasił mistrzostwem Bundesligi. Trzykrotnie zdobył również Puchar Niemiec. Już dzisiaj ma szansę na zdobycie czwartego krajowego pucharu. Bayern zmierzy się o 20:30 z Bayerem Leverkusen.

Odejście w zdrowych relacjach

Rozstanie, jak zapewnia Rummenigge, odbywa się w przyjaznej atmosferze.

– To fantastyczny piłkarz, z którym długo negocjowaliśmy i spełniliśmy wszystkie jego życzenia. Niestety wygląda na to, że jest w takim momencie kariery, w którym chce spróbować czegoś nowego. Nie mamy na to wpływu – stwierdził szef Bayernu.

Na razie nie wiadomo, gdzie w przyszłym sezonie będzie grać Thiago. Media w Hiszpanii informowały, że piłkarz może zasilić szeregi Liverpoolu. Jako że jego kontrakt z mistrzem Niemiec wygasa za rok, potencjalny nabywca może pozyskać zawodnika za relatywnie niską cenę.