Wszystko wskazuje na to, że Wisła Płock utrzyma się w ekstraklasie. Osoby odpowiedzialne za transfery w płockim klubie już myślą o następnym sezonie. Do klubu mogą dołączyć trzej zawodnicy.

Piłkarzami łączonymi z “Nafciarzami” są Michał Kucharczyk, Thibault Moulin oraz Petteri Forsell. Wszystkim trzem zawodnikom w niedługim czasie wygasają umowy z obecnymi pracodawcami. O możliwych wzmocnieniach Wisły Płock donosi ‘TVP Sport”.

Ciekawe nazwiska

Michał Kucharczyk tylko do końca lipca będzie piłkarzem Uralu Jekaterynburg. 29-latek w barwach rosyjskiego zespołu rozegrał 14. spotkań i zdobył jedną bramkę. Thibault Moulin do końca 2020 roku ma podpisany kontrakt z drużyną PAOK-u Saloniki. Środkowy pomocnik wrócił niedawno z wypożyczenia do AO Xanthi. Obaj panowie znają się doskonale z czasów, kiedy byli zawodnikami Legii Warszawa. Petteri Forsell w tym sezonie zdobył cztery bramki w 12 meczach ekstraklasy. Jego kontrakt z Koroną wygaśnie po zakończeniu obecnych rozgrywek. Jako że zespół z Kielc najprawdopodobniej spadnie z ligi, niewiele wskazuje na to, aby Fin zdecydował się na pozostanie w klubie.

Poszukiwanie zastępców

Wisła Płock powoli szykuje się na odejście Dominika Furmana. Co prawda pomocnik nie podpisał jeszcze umowy z nowym pracodawcą, jednak jeśli tylko na stole pojawi się konkretna i satysfakcjonująca oferta, odejdzie z drużyny “Nafciarzy”. Oprócz Furmana, kontrakty z płockim klubem kończą się również m.in. Grzegorzowi Kuświkowi czy Jarosławowi Fojutowi.