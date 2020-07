Składy na mecz: Lech Poznań – Legia Warszawa

Poznaliśmy składy na mecz pomiędzy Lechem Poznań i Legią Warszawa. W obu drużynach nie brakuje absencji.

Lech: Van der Hart, Butko, Crnomarković, Satka, Puchacz, Kamiński, Tiba, Moder, Jóźwiak, Ramirez, Żamaletdinow

Ławka: Szymański, Gumny, Muhar, Marchwiński, Dejewski, Letniowski, Skóraś, Kostewycz, Szymczak

Legia: Muzyk. Stolarski, Jędrzejczyk, Lewczuk, Karbownik, Wszołek, Antolić, Martins, Luquinhas, Gwilia, Pekhart

Ławka: Cierzniak, Wieteska, Rocha, Cholewiak, Slisz, Pyrdoł, Astiz, Rosołek, Cielemęcki

Brak najlepszego strzelca

W ekipie gospodarzy zabraknie najlepszego strzelca ligi, Christiana Gykjaera, który pauzuje za kartki. W jego miejsce szansę dostanie Timur Żamaletdinow. Dla stołecznej drużyn będzie to pierwszy mecz po odejściu Radosława Majeckiego do AS Monaco – jego miejsce zajmie inny zawodnik o statusie młodzieżowca, czyli Wojciech Muzyk, dla którego będzie to ligowy debiut.

Spotkanie szeroko pokazywane

Spotkanie będzie transmitowane przez CANAL+ Sport, CANAL+ Sport 3, CANAL+ 4K, a także TVP 1. Pierwszy gwizdek o godzinie 17:30.