Zawodnik Zagłębia Lubin, Damjan Bohar, prawdopodobnie opuści ten klub po sezonie. Zainteresowanie zgłaszają Legia Warszawa i Lech Poznań.

W ostatnich miesiącach w ekstraklasie coraz częściej jesteśmy świadkami ruchów transferowych pomiędzy klubami tej ligi. Wcześniej kluby unikały tego typu transferów gotówkowych. Można powiedzieć, że szlaki przetarła warszawska Legia, która nie stroni od sprowadzania zawodników grających w słabszych klubach.

Rywalizacja na szczycie

Kolejnym takim piłkarzem jest skrzydłowy Zagłębia Lubin. Informacje na ten temat potwierdził portal “Legia.net”. Według “Super Expressu” do gry o Bohara włączył się także Lech Poznań – prawdopodobne jest, że z klubu odejdzie Kamil Jóźwiak i potrzebne będzie wzmocnienie rywalizacji na skrzydłach.

Świetne statystyki

28-latek jest kluczową postacią drużyny Martina Seveli. We wciąż trwającym sezonie ekstraklasy Słoweniec zagrał w 34 meczach, w których strzelił 15 goli i zanotował 5 asyst. Są to imponujące liczby, szczególnie, że nie mówimy w tym wypadku o piłkarzu grającym na pozycji napastnika. Jego kontrakt obowiązuje do 30 czerwca 2021 roku.