SSC Napoli zamierza odmłodzić nieco swoją kadrę. W tym celu starają się pozyskać dwóch graczy reprezentujących barwy Lille.

Jak donosi “La Gazzetta dello Sport”, neapolitańczycy zamierzają kupić w pakiecie Victora Osimhena oraz Gabriela Magalhaesa. Łączna suma zakupu dwóch graczy z Ligue 1 ma wynieść około 80 milionów euro.

Szykowanie następców

Nie jest tajemnicą, że z klubem z Neapolu po zakończeniu sezonu pożegna się kilku graczy. W kontekście odejścia najczęściej wymienia się Arkadiusza Milika, Jose Callejona, Allana czy też Kalidou Koulibaly’ego. Aurelio De Laurentiis musi być więc gotów, że wobec odejścia wymienionych graczy ucierpi zarówno ofensywa, jak i defensywa.

Odmłodzenie składu

Piłkarzami, którzy mają załatać dziury po odejściu “starej gwardii”, są Victor Osimhen oraz Gabriel Magalhaes. Pierwszy z nich to 21-letni napastnik z Nigerii. W zakończonym przedwcześnie sezonie Ligue 1 Osimhen strzelił 13. bramek. Napoli już od jakiegoś czasu zabiega o snajpera Lille. Magalhaes to 22-letni stoper. Brazylijczyk trafił do Lille w 2017 roku. Od tego czasu rozegrał w barwach zespołu 52. mecze.