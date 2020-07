W poniedziałkowym meczu ekstraklasy Wisła Płock wygrała 1:0 z Górnikiem Zabrze. Drużyna z Płocka zapewniła sobie w ten sposób utrzymanie.

Dzisiejszego meczu Dominik Furman nie będzie jednak mógł zaliczyć do całkowicie udanych. W 82. minucie podszedł do rzutu karnego. Zdecydował się jednak na efektowne i jednocześnie lekceważące rozwiązanie w stosunku do bramkarza Zabrzan.

Zlekceważył bramkarza

Furman podciął piłkę w stylu Antonina Panenki, jednak Martin Chudy nie dał się zmylić i z łatwością zdołał złapać piłkę. Niefortunna decyzja zawodnika nie skutkowała jednak poważniejszymi konsekwencjami, ponieważ drużyna Radosława Sobolewskiego zdołała doprowadzić do końca wynik 1:0. Autorem jedynej bramki był Hubert Adamczyk.

Odejdzie z Wisły

28-latek najprawdopodobniej opuści Płock po zakończeniu ubiegłego sezonu. W ostatnich dniach mówiło się o zainteresowaniu ze strony chorwackiego Hajduka Split. We wciąż trwającym sezonie ekstraklasy jest kluczową postacią i kapitanem swojej drużyny. Wystąpił w 34 meczach ligowych – jego bilans to 7 goli i 6 asyst.