Ralf Rangnick zgodził się na warunki AC Milan. Od przyszłego sezonu będzie nowym menedżerem włoskiego klubu. Niemiec połączy ze sobą dwa stanowiska, menedżera oraz dyrektora sportowego.

Nadchodzące zmiany spekulowano już od dłuższego czasu. Stefano Pioli nie spełnia pokładanych w nim nadziei. W utytułowanym klubie w końcu chcą postawić na projekt długofalowy. Fabrizio Romano w artykule z Guardian potwierdził, że Ralf Rangnick podpisze umowę z Milanem.

