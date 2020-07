W swojej kolumnie “Tak to widzę” dla skysport.de, Lothar Matthaus zaznaczył swoje przywiązanie do obrońcy reprezentacji Austrii oraz Bayernu Monachium – Davida Alaby. Nie zabrakło także słowa o Robercie Lewandowskim.

Były mistrz świata w swojej rubryce skomentował wiele aktualnych tematów, które cyklicznie pojawiają się w mediach. Nie zabrakło także gratulacji pod adresem Bayernu Monachium, który zdobył wszystko na arenie krajowej. Jednak szczególnie ciekawą kwestią była wypowiedź pod adresem Davida Alaby:

Z jednej strony nie chce się pogodzić z utratą kluczowego zawodnika, z drugiej natomiast rozumie plany Thiago Alcantary, który najprawdopodobniej opuści klub z Bawarii i uda się na Wyspy Brytyjskie. Chwali umiejętności Hiszpana i tłumaczy, że świetnie odnalazłby się w Liverpoolu.

Niemiec skomentował także wyczyny Roberta Lewandowskiego i zachęca do trzymania za niego kciuków w kontekście Złotej Piłki:

obaczymy czy Lewandowski zgarnie tytuł najlepszego piłkarza na świecie. Całkowicie na niego zasłużył, zostając najlepszym strzelcem w każdych rozgrywkach. Dodatkowo zdobył podwójną koronę i jeśli Bayern dojdzie do finału Ligi Mistrzów, to nie widzę innego kandydata do Złotej Piłki. Byłoby to coś niesamowitego dla niego, Bayernu i całej Bundesligi. Trzymam za niego kciuki