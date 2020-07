W 1. półfinale Pucharu Polski Cracovia podejmie na własnym stadionie Legię Warszawa. Faworytem spotkania są Legioniści.

W dzisiejszym meczu w barwach Cracovii szansę gry od 1. minuty od Michała Probierza dostanie po raz kolejny Lukas Hrosso. Bramkarz przed kilkoma tygodniami wygryzł ze składu Michala Peskovicia i do tej pory utrzymuje miejsce w jedenastce. Zaskoczeniem może być obecność Ivana Fiolicia.

Pekhart jednak zagra

Aleksandar Vuković przed meczem miał problemy z pozycją napastnika, jednak okazało się, że Tomas Pekhart będzie mógł zagrać z drużyną z Krakowa. Miejsce między słupkami utrzymuje młodzieżowiec Wojciech Muzyk. W miejsce Pawła Wszołka na skrzydle zobaczymy Mateusza Cholewiaka. Kolejny mecz między tymi zespołami odbędzie się już w sobotę, kiedy to przystąpią one do rywalizacji w meczu ligowym.

Składy na mecz

Cracovia: Hrosso, Pestka, Jablonsky, Helik, Rapa, Wdowiak, Loshaj, Fiolić, Van Amersfoort, Hanca, Lopes

Ławka: Pesković, Siplak, Dimun, Thiago, Vestenicky, Pik, Rakoczy, Strózik

Legia: Muzyk, Rocha, Wieteska, Jędrzejczyk, Karbownik, Martins, Gwilia, Slisz, Luquinhas, Cholewiak, Pekhart

Ławka: Cierzniak, Stolarski, Wszołek, Astiz, Rosołek, Cielemęcki, Mosór, Włodarczyk, Pyrdoł

Pierwszy gwizdek sędziego Bartosza Frankowskiego o godzinie 20:00. Transmisję spotkania przeprowadzi stacja Polsat Sport, a także Super Polsat.