Benevento Calcio może być najbardziej medialnym włoskim beniaminkiem od lat. Tym razem z klubem łączone jest nazwisko Graziano Pelle.

Włoski klub jest bardzo aktywny na rynku transferowym. Ściągając kolejnych doświadczonych piłkarzy beniaminek chce uniknąć walki o utrzymanie w lidze w przyszłym sezonie. Poprzedni epizod w Serie A skończył się po zaledwie 1 roku. Przed dwoma laty zespół zajął ostatnie miejsce w elicie.

Poszukują doświadczonych

Do klubu ma dołączyć Kamil Glik, który już ustalił warunki kontraktu. Potwierdzono transfer m.in. Loica Remy’ego. W kręgu zainteresowań znajdują się tak uznane nazwiska, jak Andre Schurrle, Juan Manuel Iturbe, czy John Obi Mikel. Z powrotem do Serie A łączony jest Pelle, któremu za pół roku skończy się kontrakt z chińskim Shandong Luneng.

Dobry sezon w Chinach

34-latek może zaliczyć do udanych sezon 2019 ligi chińskiej. Zagrał w 25 spotkaniach, strzelił 17 goli i zanotował 4 asysty. Do swojego bilansu może doliczyć także 6 goli w 7 meczach azjatyckiej Ligi Mistrzów. W reprezentacji Włoch wystąpił 20 razy, 9 razy trafiał do siatki rywali.