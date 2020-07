Istnieje prawdopodobieństwo, że Sergej Milinković-Savić zamieni Lazio Rzym na londyńską Chelsea. O jego odejściu mówi się od wielu miesięcy.

Chelsea przebudowuje drużynę na nowy sezon. Już wiemy, że do klubu ze Stamford Bridge dołączą Timo Werner, a także Hakim Ziyech, którzy z miejsca powinni stać się podstawowymi zawodnikami Franka Lamparda. W mediach możemy także zaobserwować zakusy na Kaia Havertza.

Pobije rekord Kepy?

Innym środkowym pomocnikiem, który jest łączony z The Blues jest Milinković-Savić. Według “La Gazetta dello Sport”, Londyńczycy mogą zapłacić wykupić go z Lazio za kwotę 80 mln euro. Roman Abramowicz dysponuje takimi środkami ze względu na to, że w poprzednich oknach na klub został nałożony zakaz transferowy. Zainteresowanie Serbem wyraża także Paris Saint-Germain.

Ważny punkt Lazio

25-latek jest podporą drużyny z Rzymu. W tym sezonie Serie A wystąpił w 29 spotkaniach, natomiast jego bilans to 5 goli i 5 asyst. Wychowanek Vojovidny Nowy Sad ma na koncie 15 meczów w pierwszej reprezentacji Serbii. Jego obecny kontrakt potrwa do 30 czerwca 2024 roku.