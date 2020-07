Javi Martinez ma odejść z Bayernu Monachium. Klub wyraził zgodę na odejście zawodnika, który w ostatnim czasie nie mógł liczyć na regularną grę.

Wśród potencjalnych nowych pracodawców Hiszpana wymienia się Athletic Bilbao. Byłby to jego powrót po 8 latach do klubu z kraju Basków. Latem 2012 roku przeszedł do Bayernu za kwotę 40 mln euro. W ostatnim czasie przegrywał rywalizację o grę w podstawowym składzie Bawarczyków.

Hansi Flick:

W przypadku Javiego jest tak samo jak z Jeromem Boatengiem, jest już w pewnym wieku. Ostatecznie sam musi zdecydować, dokąd prowadzi jego droga. Oczywiście, wie o tym, że konkurencja w tym klubie jest duża.

Za rok odejdzie za darmo

31-latek jest uniwersalnym piłkarzem, bo z powodzeniem może występować zarówno w roli środkowego obrońcy, ale jako defensywny pomocnik. Wystąpił zaledwie w 16 spotkaniach zakończonego sezonu Bundesligi. Łącznie przez cały okres gry w Bayernie, Martinez zagrał w 237 meczach i zdobył 13 bramek. Jest 18-krotnym reprezentantem Hiszpanii. Jego kontrakt z klubem z Monachium jest ważny do 30 czerwca 2021 roku.