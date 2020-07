Do niecodziennego zdarzenia doszło w meczu Lazio z Lecce. Piłkarz Rzymian, sfrustrowany niepowodzeniem swojej drużyny, ugryzł zawodnika przeciwnej drużyny.

We wtorkowym meczu Lecce niespodziewanie pokonało 2:0 drużynę Lazio. Klub walczący o utrzymanie w ten sposób pozbawił Rzymian szans na zdobycie mistrzostwa. Podopieczni Simone Inzaghiego byli bardzo sfrustrowani, jeden z nich wyraził to w niespotykany sposób.

W doliczonym czasie gry Giulio Donati został niespodziewanie ugryziony przez Patrica. Piłkarz drużyny gości został niezwłocznie ukarany przez sędziego czerwoną kartką. Znamy podobne przypadki z historii futbolu. Na myśl nasuwa się chociażby przypadek Luisa Suareza, który niegdyś w podobny sposób potraktował Giorgio Chielliniego. Można spodziewać się surowej kary dla Hiszpana za to przewinienie.

27-latek wystąpił w 17 meczach tego sezonu Serie A. Piłkarz nie jest podstawowym wyborem Inzaghiego, nie zbiera dobrych recenzji swoich występów. Do Lazio trafił w 2015 roku z 2. zespołu Barcelony. Zapłacono za niego wówczas 500 tys euro. Jego obecny kontrakt jest ważny do końca czerwca 2022 roku.

Lazio defender Patric was sent off for biting Lecce's Giulio Donati. pic.twitter.com/C681xLtPuz

— ESPN FC (@ESPNFC) July 7, 2020