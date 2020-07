Temat wyborów prezydenckich wyjątkowo często gości na Twitterze prezesa PZPN-u, Zbigniewa Bońka. Były legendarny piłkarz nie omieszkał wyrazić kolejnej opinii w tej materii.

Żadną tajemnicą nie jest, że był zawodnik m.in. Juventusu lubi być kontrowersyjny w wielu tematach. Nie inaczej jest w przypadku wyborów prezydenckich.

Pierwszy z tweetów, który opublikował jakiś czas temu Zbigniew Boniek, odnosił się do wyników I tury wyborów.

Prezydent Polski dzisiaj może być wybrany głosami ludźmi środowiska wiejskiego, głosami emerytów i ludzi z podstawowym wykształceniem. To chyba trochę dziwne w tak pięknym i rozwijającym się kraju jak nasza Polska♥️🇵🇱👍🏻

W drugiej wypowiedzi prezes PZPN-u posługując się cytatem Jamesa Cooka, w sposób naturalny nawiązał do toczącej się kampanii prezydenckiej.

Dzisiaj Boniek ponownie wywołał burzę na Twitterze, publikując dosyć mocną wypowiedź na temat niedzielnych wyborów.

W Polsce mieć swoje zdanie nie przystoi, lepiej być prowadzonym na smyczy i bić brawo bez myślenia. W niedzielę jak zawsze od 64 lat zrobię to co sam myślę, a nie co mi podpowiadają na prawo i lewo, a Wy?

— Zbigniew Boniek (@BoniekZibi) July 8, 2020