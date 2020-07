Raków Częstochowa jako jedyny klub w Ekstraklasie nie może występować na własnym obiekcie. Z tego powodu od wielu miesięcy słychać głosy o próbie modernizacji stadionu w Częstochowie. Do tej pory zespół Marka Papszuna swoje mecze domowe rozgrywa w Bełchatowie.

Informacje o zakończonym przetargu podał Maciej Grygierczyk. Wygrała go katowicka firma – InterHall, która ma przeznaczyć na ten cel kwotę 17,5 miliona złotych. Prace miałyby trwać osiem miesięcy.

Postawione ultimatum

Klub z Częstochowy od swojego momentu awansu do Ekstraklasy stał się obiektem drwin i dyskusji. Wszystko za sprawą braku licencji na rozgrywanie spotkań na własnym obiekcie. Oliwy do ognia podgrzewa fakt, że takich drużyn w najwyższej klasie rozgrywkowej już być nie ma. Podkreśla to sam prezes PZPN – Zbigniew Boniek, który w styczniu tego roku w programie “Stan Futbolu” mówił:

–Wczoraj spotkałem się z władzami Rakowa. Jeśli Raków nie będzie gotowy do gry na swoim stadionie w lipcu, albo gdy ten stadion nie będzie na ukończeniu, to nie zagra w ekstraklasie – powiedział prezes PZPN.

Bez swojego domu

Raków pomimo trudnej sytuacji związanej ze swoim stadionem jest niespodzianką na boiskach Ekstraklasy. Klub z Częstochowy w bardzo dobrym stylu zapewnił sobie utrzymanie i ze spokojem może rozgrywać swoje ostatnie mecze. Charakteryzuje ich wielka ambicja, którą pokazują tacy zawodnicy jak chociażby Tomas Petrasek – ostoja formacji defensywnej. W tym momencie Raków zajmuje pierwsze miejsce w grupie spadkowej, mając trzy punkty przewagi nad drugim i trzecim zespołem w tej części tabeli, czyli Zagłębiem Lubin oraz Górnikiem Zabrze.

Transfery

Nowym nabytkiem drużyny z Częstochowy został już Vladislavs Gutkovskis. Kontrakt został podpisany zimą, ale dla Rakowa zagra dopiero w przyszłym sezonie. Poza tym podpisano młodego szesnastolatka Michała Litwę. Natomiast zespół opuścili już Francuz Bryan Nouvier i Serb Andrija Lukovic, którzy rozwiązali kontrakt za porozumieniem stron. Po zakończeniu sezonu odejdą również Arkadiusz Kasperkiewicz i Ukrainiec Rusłan Babenko. Tym dwóm piłkarzom kończy się umowa z Rakowem.