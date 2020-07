Nic nie wskazywało na to, że młody defensor opuści zespół z Zagłębia Ruhry. Jednak po tym jak stanowił znikomą rolę w pierwszej drużynie żółto-czarnych jego dalsza przyszłość jest niejasna. Stąd też nieprzypadkowo „L’Equipe” podało informację o zainteresowaniu francuskiego klubu.

Balerdi nie zaskarbił sympatii Luciena Favre’a, który od początku swojej przygody w dortmundzkim zespole często pomijał go przy ustalaniu składu. Jednakże dopiero teraz pojawiły się poważniejsze plotki o możliwej zmianie otoczenia. Według „L’Equipe” francuscy włodarze pragną wypożyczyć zawodnika z opcją pierwokupu.

Fan talentu Argentyńczyka

Jak możemy się dowiedzieć pod wielkim wrażeniem umiejętności środkowego obrońcy jest trener klubu ze Stade Vélodrome – Andreas Villas-Boas. Portugalczyk potrafi dawać szansę młodym zawodnikom, co doskonale udowadnia, stawiając m.in. na Boubacara Kamarę – zawodnika, grającego na tej samej pozycji, co Balerdi. Co ciekawe pomimo nielicznych występów w koszulce Borussii, Argentyńczyk zdążył zaliczyć dwa występy w dorosłej kadrze narodowej swojego kraju. Jednak, aby liczyć na kolejne, musi zacząć regularnie pojawiać się na boisku, z czym ostatnio miewał problemy.

Nieudana przygoda na niemieckich boiskach

Lucien Favre nigdy nie pokładał wielkich nadziei względem Balerdiego. Dość wymowne jest to, że tylko raz w tym sezonie w Bundeslidze rozpoczął mecz od pierwszej minuty. Trzeba pamiętać, iż kosztował drużynę „BVB” aż 17 milionów euro, patrząc na jego wiek, nie była to niska cena. Jednak niewątpliwie Argentyńczyk posiada spore możliwości, w które wierzy trener Villas-Boas.

Marsylia na podbój

Francuski klub po osiągnięciu wicemistrzostwa Francji pragnie wzmacniać się przed przyszłym sezonem, w którym wracają na boiska Ligi Mistrzów. Ciężko przypuszczać, aby byli w stanie zagrozić potentatowi Ligue 1 – Paris Saint-Germain, lecz taki transfer może dawać nadzieję na coraz lepszą grę. Szczególnie w przypadku, gdy nie są pewne losy innych zawodników na tej pozycji. Wspomniany Kamara w pełni dojrzał do tego, by ruszyć na podbój mocniejszej ligi. Zatem możliwe, że konkurencja Balerdiego będzie znacznie łatwiejsza do wygryzienia niż w niemieckim zespole.