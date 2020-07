Już od dłuższego czasu spekulowano o tym, kto zostanie nowym napastnikiem w drużynie ze wschodu Niemiec. Kandydatów było co najmniej kilku, ale włodarze zespołu z Lipska zdecydowali się na reprezentanta Korei Południowej – Hee-chana Hwanga, który jak do tej pory reprezentował inny klub z koncernu Red Bulla, mający swoją siedzibę w Austrii, czyli Red Bull Salzburg.

Zawodnik związał się umową, która obowiązywać będzie do 30 czerwca 2025 roku. Zdążył już zasmakować niemieckich boisk. W sezonie 2018/19 był wypożyczony do HSV Hamburg. Jednak przygoda z Bundesligą będzie dla niego nowością, gdyż przez cały swój poprzedni pobyt występował na jej zapleczu.

Łatanie dziury

Szefostwo RB Lipsk zostało postawione pod ścianą, kiedy z klubem pożegnał się Timo Werner. Niemiec w celu dalszego rozwoju swojej kariery odszedł do Chelsea F.C. Rozmiar straty tego napastnika jest tym bardziej ogromny, że był on jej zdecydowanie najlepszym strzelcem. Tylko w obecnym sezonie zdobył 34 bramki. Poza tym doskonale odnajdywał się w grze kombinacyjnej, czego potwierdzeniem jest 13 asyst, które zanotował. Zespół z Lipska od razu przeszedł do szukania następcy swojego napastnika. Na celowniku długo pozostawał Milot Rashica z Werderu Brema, który ostatnio utrzymał się w Bundeslidze. Jednak postawiono na Hee-chana Hwanga, grającego poprzednio w Red Bull Salzburg. Istnieje sporo porównań nowego zawodnika z Wernerem, gdyż łączy ich podobny styl na murawie. Obaj napastnicy lubią schodzić do bocznych sfer boiska.

Spore oczekiwania

Reprezentant Korei Południowej jak do tej pory nie grał na tak wysokim poziomie. W austriackiej Bundeslidze był gwiazdą, ale trudno przypuszczać, że od razu podbije serca fanów z Lipska, którzy w pamięci mają wyczyny Timo Wernera. Hwang ma kosztować dziewięć milionów euro, co podyktowane jest tym, iż z końcem czerwca 2021 roku kończyła mu się umową z zespołem z Austrii. Jednocześnie kwota może wzrosnąć o dodatkowe pięć milionów płatne w bonusach. Co ciekawe jest to siedemnasta transakcja, po której zawodnik Salzburga przenosi się do drużyny Lipska.