Kamil Grosicki się nie zatrzymuje. Jeszcze nie tak dawno wróżono mu rychły koniec w drużynie prowadzonej przez Slavena Bilica, jednak w kolejnym spotkaniu po powrocie ma swój udział przy bramce. Tym razem popisał się asystą w spotkaniu przeciwko Derby County.

West Bromich Albion pomimo mniejszego posiadania piłki stanowili większe zagrożenie. Wymowne jest to, iż po pierwszej połowie ekipa Derby nie oddała nawet celnego strzału. Reprezentant Polski popisał się kapitalnym zagraniem w 11. minucie. Wtedy to podał z boku boiska do wychodzącego Grady’ego Diangany, który idealnie wykończył tę sytuację. W 76. minucie drużyna “WBA” podwyższyła prowadzenie, a autorem bramki Dara O’Shea, wykorzystując dośrodkowanie Matheusa Pereiry z rzutu rożnego. Po tym spotkaniu klub Kamila Grosickiego został liderem Championship i podkreślił aspirację awansu do najwyższej klasy rozgrywkowej.

ASYSTA @GrosickiKamil! 👌 Jest forma! 💪 Zobaczcie podanie Polaka 🇵🇱 przy golu West Bromwich Albion w meczu z Derby County. #EFLpl pic.twitter.com/cqhzFTBwch — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) July 8, 2020

Odzyskane łaski

Reprezentant Polski jeszcze nie tak dawno nie miał dobrej opinii swojego menedżera Slavena Bilica, który musiał odpowiadać na pytania, dlaczego Grosicki nie znajduje się w kadrze meczowej. Na łamach angielskiej prasy przyznał:

-To efekt selekcji. Rozmawiałem z nim. Będzie grał. W pierwszych kilku meczach nie grał, ale będzie grał. Stracił miejsce ze względu na to, że mamy Grady’ego Dianganę, Matheusa Pereirę, Calluma Robinsona czy Kyle’a Edwardsa – tłumaczył Slaven Bilić.

Jak wiadomo kadra “The Baggies” jest szczególnie mocna na pozycjach zajmowanych przez Polaka. Niekwestionowaną gwiazdą jest Matheus Pereira, który wyrasta na postać przewyższającą umiejętnościami zaplecze Premier League. Brazylijczyk w tym sezonie zanotował 8 trafień i 16 asyst. Poza tym Grosicki rywalizuje z takimi zawodnikami jak: Grady Diangana, Callum Robinson oraz Kyle Edwards

Faworyci

West Bromwich Albion to jeden z największych faworytów do uzyskania promocji do najwyższej ligi w Anglii. Prawdopodobnie zawodnicy “WBA” stoczą batalię o pierwsze miejsce z inną drużyną, w której występuje Polak – Leeds United. Dla Grosickiego może być to ostatnia szansa na wymarzony pobyt w Premier League. 32-latek musi zatem potwierdzać swoją dobrą formę w kolejnych spotkaniach.

West Bromwich Albion 2:0 Derby County

Grady Diangana 11′

Dara O’Shea 76′