Zbliża się koniec sezonu na polskich boiskach, a wraz z nim ostatnie transmisje meczów dostępnych w Telewizji Polskiej. Najbardziej zadowoleni mogą być kibice klubu z Wrocławia, ponieważ dwa spotkania tamtejszego Śląska będą transmitowane.

W 35 kolejce gier Telewizja Polska podjęła decyzje już wcześniej, że najlepiej zapowiada się spotkanie Legii Warszawa przeciwko Cracovii. Drużyna ze stolicy może zapewnić sobie mistrzostwo kraju, do którego potrzebuje tylko punktu. Poza tym zapewne będzie żądna rewanżu za ostatni mecz tych drużyn w Pucharze Polski, który zakończył się zdecydowanym zwycięstwem zespołu z Krakowa.

Chcą powtórzyć wynik

Dla podopiecznych Michała Probierza ten mecz to kolejna szansa na przybliżenie swojej drużyny do miejsca premiowanego udziałem w europejskich pucharach. Nie ukrywał też zadowolenia ze swojego zespołu, co udowodnił słowami po spotkaniu:

– Bardzo dobrze zaczęliśmy spotkanie. Dominowaliśmy, zdobyliśmy dwie bramki. Mieliśmy moment, w którym niepotrzebnie daliśmy się zepchnąć do obrony, tego szkoda. Ale ważne, że jako zespół pokazaliśmy później determinację. Potrafiliśmy utrzymać się przy piłce, wygrać do zera – mówił Michał Probierz.

W swojej wypowiedzi odniósł się do problemów podczas tego sezonu:

– Cracovia pokazała, że mogła walczyć za mistrzostwo. Czy forma przyszła za późno? Nie. Wcześniej pojawił się moment kryzysowy. Dwa tygodnie, potem pandemia i wiele nieporozumień spowodowało, że mieliśmy sześć porażek i osiem meczów bez wygranej. Zdawaliśmy sobie sprawę, że jest to bardzo trudne. Jak już, to mistrzostwo przegraliśmy w spotkaniach z ŁKS-em i Koroną – dodał.

Szczęśliwi wybrani

Kibice Śląska są tymi, którzy z ostatnich transmisji mogą cieszyć się najbardziej. Ich klub do ostatniej kolejki będzie walczył o miejsce premiowane grą w Europie. Ponadto oba spotkania pokaże Telewizja Polska. Najpierw w 36 kolejce Śląsk na wyjeździe podejmie Jagiellonie Białystok. Natomiast w decydującej rundzie Wrocławianie u siebie zmierzą się z Lechią Gdańsk. To właśnie ten mecz może zdecydować o układzie tabeli, a co za tym idzie o wymarzonym miejscu, dającym nadzieje na podbój Europy.

36. kolejka: Jagiellonia Białystok – Śląsk Wrocław

15 lipca 2020, godz. 20:30

37. kolejka: Śląsk Wrocław – Lechia Gdańsk

19 lipca 2020, godz. 17:30