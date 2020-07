Aston Villa – Manchester United. Typy, kursy (9.07.2020)

Walcząca o utrzymanie Aston Villa podejmie na własnym obiekcie Manchester United. Ekipa z Old Trafford cały czas liczy na udział w Lidze Mistrzów podczas kolejnego sezonu.

Aston Villa – Manchester United zapowiedź (czwartek, 21:15)

Sytuacja beniaminka Premier League jest nieciekawa. Zespół z Birmingham zajmuje osiemnastą lokatę w lidze i traci cztery punkty do bezpiecznego miejsca. Choć różnica nie wydaje się spora, to biorąc pod uwagę fakt, iż na ostatnie pięć spotkań, Aston Villa zdobyła zaledwie dwa oczka, to o nadrobienie straty będzie niezwykle trudno.

W szczególności, że na Villa Park przyjedzie Manchester United. “Czerwone Diabły” w bardzo dobrym stylu wznowiły rozgrywki. Wystarczy powiedzieć, że na dwanaście możliwych punktów, gracze Solskjaera zdobyli dziesięć oczek, remisując na wyjeździe z Tottenhamem.

Wielokrotny mistrz Anglii nadal ma spore szanse, by zagwarantować sobie udział w Lidze Mistrzów podczas sezonu 2020/2021. Strata do czwartego Leicester wynosi cztery punkty. O jedno oczko więcej, niż “Lisy” ma Chelsea.

Aston Villa – Manchester United kursy bukmacherów

Faworytem meczu jest Manchester United. Kurs na gości wynosi 1.35. Z kolei remis w tym spotkaniu bukmacherzy ocenili na kurs 5.10. Zwycięstwo gospodarzy oceniono na kurs 9.00.

Aston Villa – Manchester United typy

Trudno sobie wyobrazić inny scenariusz, niż zwycięstwo “Czerwonych Diabłów”. Rozpędzony Manchester United nie powinien mieć żadnych problemów, by pokonać walczącą o utrzymanie Aston Villę.

Aston Villa – Manchester United | Typ: Bruno Fernandes strzeli gola i Manchester United wygra mecz 2.50 @ BETFAN

Aston Villa – Manchester United | Typ: Manchester United wygra i wykona więcej rzutów rożnych, a Aston Villa otrzyma więcej żółtych kartek 4.00 @ BETFAN

