UEFA oficjalnie potwierdziła, że mecze 1/8 finału Ligi Mistrzów oraz Ligi Europy zostaną rozegrane w pierwotnie planowanych lokalizacjach. Oznacza to, że na własnych obiektach swoje mecze rozegrają między innymi Barcelona oraz Manchester City.

To właśnie te kluby miały najmocniej protestować przeciwko dokończeniu 1/8 finału na neutralnym gruncie. Mecze tej fazy Champions League zostaną rozegrane 7. oraz 8. sierpnia.

OFFICIAL: UEFA confirm that the remaining round of 16 games in both the Champions League and Europa League can be played in the home teams’ own stadiums 🏟️ pic.twitter.com/gWDqQbpKHG

— B/R Football (@brfootball) July 9, 2020