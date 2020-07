Napastnik może opuścić drużynę mistrza Włoch. Niewykluczone, że będziemy świadki wymiany zawodników pomiędzy klubami.

Pobyt Gonzalo Higuaina w Juventusie nie jest zupełnie udany. Zawodnik nie prezentuje formy, którą włoskich kibiców chociażby w barwach SSC Napoli. Przez ekspertów krytykowany jest także ze względu na wciąż powracające problemy z utrzymaniem wagi.

Rozliczenie za Chiesę

Usługami zawodnika zainteresowanie wyraziła Fiorentina. Istnieje prawdopodobieństwo, że Argentyńczyk będzie częścią rozliczenia za Federico Chiesę, o którego Juventus czyni starania już od wielu miesięcy. Jeżeli władze Starej Damy zdecydują się na taki wariant, to oprócz oddania napastnika najprawdopodobniej będą musiały dopłacić wynegocjowaną kwotę.

2-krotnie wypożyczany

32-latek do Turynu trafił w lipcu 2016 roku z Napoli, zapłacono wówczas za niego 90 mln euro. Od tamtego czasu był 2-krotnie wypożyczany. Pierwotnie do AC Milan, a następnie do londyńskiej Chelsea. Higuain w tym sezonie zagrał w 27 meczach ligowych, w których strzelił 6 goli i zaliczył 4 asysty. W reprezentacji Argentyny strzelił 31 goli w 75 spotkaniach. Jego kontrakt jest ważny jeszcze przez rok.