Niesamowitą metamorfozę zaliczył w ostatnim czasie Ante Rebić. Chorwat jest obecnie jednym z liderów Milanu. Nic więc dziwnego, że na San Siro chcieliby, aby piłkarz pozostał w zespole na dłużej.

Obecnie Rebić jest jedynie wypożyczony z Eintrachtu Frankfurt. Według Daniele Longo z “calciomercato.com” kluby negocjują już kwotę definitywnego transferu.

Świetny 2020 rok

Rebić w bieżącym sezonie w 20. ligowych meczach strzelił 10. goli. Co ciekawe, wszystkie trafienia zanotował w 2020 roku. Początki w calcio były dla Chorwata wyjątkowo nieudane. Przełamał się dopiero w styczniowym spotkaniu z Udinese, kiedy to strzelił dwa gole. Fantastycznie zaprezentował się zwłaszcza we wtorkowym meczu z Juventusem. Milan wygrał to spotkanie 4:2, a Rebić zdobył bramkę, która przypieczętowała zwycięstwo “Rossonerich”.

Niezbyt wygórowana cena

Klub z San Siro ma zapłacić Eintrachtowi za Rebicia około 25 milionów euro. Patrząc na jakość, jaką Chorwat daje zespołowi Milanu, nie są to duże pieniądze. Pozostawienie 26-latka w drużynie jest o tyle istotne, że na ten moment nie wiadomo, jaka przyszłość czeka Zlatana Ibrahimovicia. Szwed najprawdopodobniej opuści Milan. Strata dwóch ważnych ofensywnych graczy byłaby sporym ciosem dla Stefano Piolego.