Złe wiadomości dla wszystkich sympatyków Chelsea. Pomocnik “The Blues”, Billy Gilmour z powodu kontuzji nie zagra przez najbliższe 3-4 miesiące.

Wiadomość przekazał na konferencji prasowej Frank Lampard. Młody zawodnik szybko stawał się coraz ważniejszą postacią w drużynie ze Stamford Bridge.

Świetne wejście do drużyny

Szkot dostawał już kilkuminutowe szanse na początku sezonu, jednak dopiero w marcu rozegrał pierwszy mecz w dorosłej drużynie Chelsea. I to jaki mecz! Gilmour został wybrany zawodnikiem spotkania Pucharu Anglii przeciwko Liverpoolowi. “The Blues” wyeliminowali piłkarzy Jurgena Kloppa, pokonują ich 2:0. Kilka dni później 18-latek otrzymał podobne wyróżnienie w ligowym meczu z Evertonem. Po wznowieniu rozgrywek Gilmour wybiegł w podstawowym składzie w starciach przeciwko Leicester City oraz Crystal Palace. To w meczu z “Orłami” piłkarz doznał urazu kolana, który wykluczy go z gry na tak długi czas.

Problemy w pomocy

Kontuzja Gilmoura to kolejne złe wieści dla Franka Lamparda. Angielski menedżer w jutrzejszym meczu przeciwko Sheffield United nie będzie mógł skorzystać z N’Golo Kante oraz Mateo Kovacicia. Najprawdopodobniej po raz pierwszy od restartu rozgrywek, w pierwszym składzie Chelsea zobaczymy Jorginho.