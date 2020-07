Zagłębie Sosnowiec – Warta Poznań. typy, kursy (10.07.2020)

Zagłębie Sosnowiec w najbliższej kolejce Fortuna 1. Ligi zagra z Wartą Poznań. Czy podopieczni Krzysztofa Dębka okażą się kolejną trudną przeszkodą dla drużyny zajmującej trzecie miejsce?

Zagłębie Sosnowiec – Warta Poznań zapowiedź

Drużyna z Sosnowca po spadku z ekstraklasy miała włączyć się do walki o ponowny awans. Zespół jednak w tej chwili jest bliżej spadku do 2. ligi niż powrotu do ekstraklasy. Podopieczni Krzysztofa Dębka zajmują bowiem 15. miejsce w tabeli z przewagą zaledwie jednego punktu nad strefą spadkową. W ostatnich sześciu meczach zespół wygrał zresztą tylko raz, co nie powinno go napawać optymizmem.

Również Warta w ostatnim czasie rozczarowuje. Zespół Piotra Tworka jeszcze niedawno był jednym z faworytów do bezpośredniego awansu, jednak teraz wydaje się, że na koniec sezonu zagra w barażach. Podobnie jak Zagłębie, także “Warciarze” zanotowali tylko jeden triumf w sześciu spotkaniach. W dodatku ostatnio przegrali w Grodzisku Wielkopolskim dwa mecze z rzędu – z Chrobrym i Puszczą.

Ostatni pojedynek zakończył się wygraną Zagłębia. Piłkarze prowadzeni wówczas przez Dariusza Dudka wygrali 3:2 na wyjeździe, ale przez jakiś czas nawet prowadzili trzema bramkami. Jak będzie tym razem?

Zagłębie Sosnowiec – Warta Poznań kursy

Bukmacherzy widzą faworyta tego pojedynku w Warcie. Kurs na wygraną podopiecznych Piotra Tworka wynosi 2.36, natomiast kurs na zwycięstwo gospodarzy na 2.90. Szanse na remis oceniono na 3.30.

Zagłębie Sosnowiec – Warta Poznań typy

Już prawie cztery tygodnie minęło od ostatniego gola Warty w pierwszej połowie. To może oznaczać, że Zagłębie zachowa do przerwy czyste konto. To oznacza również, że Warta więcej goli zdobędzie w drugiej części spotkania.

Zagłębie S. – Warta | Typ: Zagłębie zachowa czyste konto w pierwszej połowie

Zagłębie S. – Warta | Typ: Warta Poznań strzeli więcej goli w drugiej połowie

