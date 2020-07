Przygoda Luki Jovicia na Santiago Bernabeu jest jak na razie pasmem niepowodzeń. Real Madryt stracił cierpliwość do piłkarza, wobec czego Serb powinien rozglądać się już za nowym klubem. 22-latek może zakotwiczyć w Anglii.

Jak podają hiszpańskie oraz angielskie media, Jović znajduje się w orbicie zainteresowań Leicester City. Mistrzowie Premier League z 2016 roku zamierzają wzmocnić linię ataku.

Fatalne statystyki strzeleckie

Od początku sezonu Jović nie może przebić się do podstawowego składu drużyny z Madrytu. Zaledwie raz wystąpił w LaLidze od pierwszej do ostatniej minuty. Strzelił dwa gole, które tak naprawdę nie miały wielkiego znaczenia dla losów spotkania. Bramką z Leganes ustalił wynik meczu na 5:0, a trafieniem z Osasuną na 4:1. Można więc powiedzieć, że piłkarz nie dał praktycznie niczego ofensywie Realu. Kosztował za to naprawdę dużo. Wydanie 60 milionów euro na Jovicia nie było najlepszym biznesem.

Rodgers zdecyduje się na transfer?

W drużynie Leicester City typowym napastnikiem jest właściwie tylko doświadczony Jamie Vardy oraz Kelechi Iheanacho. Brendan Rodgers mając w perspektywie grę z “Lisami” w europejskich pucharach, powinien poszukać kolejnego snajpera. Niewykluczone, że będzie nim Luka Jović. Czy Serb odrodzi się na boiskach Premier League?