Ósma wygrana z rzędu Realu Madryt.…

Real Madryt nie zwalnia tempa. Piłkarza Zinedine’a Zidane’a wygrali 2:0 z Deportivo Alaves i ponownie zwiększyli przewagę w tabeli nad Barceloną do czterech punktów.

Bramki dla gospodarzy zdobyli Karim Benzema oraz Marco Asensio. “Królewscy” wygrali jak dotąd wszystkie mecze od momentu restartu rozgrywek.

Znany scenariusz

Strzelanie w piątkowym starciu rozpoczęło się już w 11. minucie. Ximo Navarro wyciął we własnym polu karnym Viniciusa, wobec czego zobaczyliśmy jedenastkę dla gospodarzy. Do piłki podszedł Karim Benzema. Francuz pewnym strzałem pokonał golkipera rywali, Roberto Jimeneza. To już trzeci rzut karny podyktowany w ostatnich trzech spotkaniach dla ekipy z Madrytu.

#RMAALA

1-0 (Benzema)

Follow for live goals update pic.twitter.com/P1eC2idKlK — Live Soccer Goals (@LiveSoccerGoal1) July 10, 2020

Piłkarze gości starali się kontrować, lecz zdecydowaną przewagą mieli piłkarze Zinedine’a Zidane’a. Dużo mówi tutaj statystyka posiadania piłki. W pierwszej połowie “Królewscy” mieli ją przez 76% czasu gry.

Szybkie podwyższenie prowadzenia

Zaledwie kilka minut po wznowieniu gry po przerwie, gracze Realu mogli cieszyć się z drugiego gola. Karim Benzema wraz z Marco Asensio ruszyli w stronę bramkarza rywali. Francuz podał do Hiszpana, który miał przed sobą praktycznie pustą bramkę. Asensio zaliczył tym samym drugie trafienie w sezonie. Wcześniej pokonał golkipera Valencii po ledwie kilkudziesięciu sekundach przebywania na boisku.

#RMAALA

2-0 D’ASENSIO

Follow for live goal videos pic.twitter.com/zvZFbSZpSq — Live Soccer Goals (@LiveSoccerGoal1) July 10, 2020

Wynik do końca meczu nie uległ już zmianie.

Terminarz do końca sezonu

Realowi Madryt pozostały jeszcze ligowe spotkania przeciwko Granadzie (13 lipca), Villarrealowi (16 lipca) oraz z Leganes (19 lipca). Barcelona natomiast zmierzy się z Realem Valladolid (11 lipca), Osasuną (16 lipca), a także z dzisiejszym rywalem “Królewskich”, Deportivo Alaves (19 lipca).

Real Madryt – Deportivo Alaves 2:0

Bramki: Karim Benzema 11′, Marco Asensio 50′