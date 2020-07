Ciekawe informacje podaje na swoim Twitterze Gianluca Di Marzio. Antonio Conte może przestać pełnić funkcję szkoleniowca Interu Mediolan.

Kością niezgody mają być kwestie potencjalnych wzmocnień i kierunek rozwoju klubu. Na sytuację wpływ ma również słaba forma “Nerazzurrich”.

Wszystko szło w dobrym kierunku

Do tej pory wydawało się, że projekt Interu zmierza w odpowiednim kierunku. Co prawda drużyna zanotowała ostatnio regres formy, natomiast sam proces budowy składu jest naprawdę obiecujący. Inter pozyskał w ostatnim czasie takich zawodników jak Romelu Lukaku czy Christian Eriksen. Latem natomiast do drużyny dołączy Achraf Hakimi. Sporo mówi się również o transferze Sandro Tonaliego.

Rozmowy z władzami Interu

Definitywna utrata szans na mistrzostwo Włoch oraz spadek na czwartą pozycję w tabeli skłonił władze klubu oraz samego trenera do przemyśleń nad przyszłością klubu. Jak twierdzi Di Marzio, Inter chciałby kontynuować współpracę z Conte, natomiast dopiero po rozmowach przekonamy się, czy wizje zarządu oraz włoskiego szkoleniowca są ze sobą zbieżne.