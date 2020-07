West Ham postawił kolejny ważny krok w kierunku utrzymania w Premier League. “Młoty” pokonały na wyjeździe Norwich City aż 4:0. “Kanarki” porażką przyklepały swój spadek z ligi.

Fenomenalny występ zaliczył w dzisiejszym spotkaniu Michail Antonio. Napastnik zdobył wszystkie cztery gole.

30-letni zawodnik rozegrał najprawdopodobniej najlepszy mecz w dotychczasowej karierze. Już wcześniej zdarzały mu się przebłyski formy, jak choćby w niedawnym starciu przeciwko Chelsea, lecz na przestrzeni całego sezonu raczej zawodził. Podobnie jak cały West Ham, który nie mógł wskoczyć na odpowiednie obroty. Dzisiaj jednak wszystko w drużynie Davida Moyesa zagrało jak należy. Antonio zdobył cztery gole w 72. minuty. To dokładnie tyle samo, ile udało mu się strzelić w 20. dotychczasowych meczach ligowych.

Michail Antonio with a nice header for his 2nd goal to put West Ham up 2-0. #NORWHU #PremierLeague pic.twitter.com/C04w8VuEVe

“Młoty” w obecnym sezonie są jedną z najgorzej broniących ekip w Premier League. W końcu jednak Łukasz Fabiański doczekał się zachowania czystego konta. Ostatni raz miało to miejsce w Nowy Rok, kiedy to WHU pokonał Bournemouth 4:0.

Przygoda Norwich z Premier League nie potrwała długo. Piłkarze Daniela Farke zaledwie po roku gry na najwyższym szczeblu oficjalnie spadają z ligi. Statystyki mówią jednak same za siebie. Wygrywając zaledwie pięć meczów na 35. spotkań, nie da się utrzymać w tak wymagających rozgrywkach.

📅 1994/95

⬇️ Relegated

📅 2004/05

⬇️ Relegated

📅 2013/14

⬇️ Relegated

📅 2015/16

⬇️ Relegated

📅 2019/20

⬇️ Relegated

😳 @NorwichCityFC are the FIRST club in @PremierLeague history to be relegated FIVE times. pic.twitter.com/dKaDm7AHpz

— SPORF (@Sporf) July 11, 2020