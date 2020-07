Według doniesień “Daily Mail” pomocnik reprezentacji Belgii – Kevin De Bruyne miałby pozostać w Manchesterze City. Nie przeszkadzałby mu nawet fakt dwuletniego zakazu na grę w europejskich pucharach, jaki grozi klubowi.

Zespół z Manchesteru został ukarany zakazem za złamanie przepisów finansowych fair-play. Dla De Bruyne nie miałoby to stanowić problemu, aby pozostać w ekipie “The Citizens”. 29-latek ma ważny kontrakt obowiązujący do końca czerwca 2023 roku.

Niekwestionowany lider

Każdy oglądający poczynania Manchesteru City wie, że Belg jest bezsprzecznie najlepszym zawodnikiem “Obywateli”. W tym sezonie Premier League zdobył 11 bramek, ale przede wszystkim zaliczył 18 asyst. Szczególnie warte uwagi są właśnie ostatnie podania, w których może pobić rekord największej ilości asyst w jednym sezonie. Wyczyn jak do tej pory należy do Thierry’ego Henry, który w sezonie 2002/2003 dobił do liczby 20. Przed De Bruyne ogromna szansa na pobicie owego osiągnięcia.

Walka w Europie

Manchester City w tym sezonie może skupić się na grze w Pucharze Anglii, ale w głównej mierze na zdobyciu Ligi Mistrzów. Smaku dodaje fakt, że nie muszą zagrać w następnej edycji, nawet jeśli zdobędą owe trofeum.