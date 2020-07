Wisła Puławy poinformowała, że nowym piłkarzem został Adrian Paluchowski. 32-latek związał się dwuletnią umową z klubem z Puław.

Paluchowski następny sezon rozpocznie w trzecioligowej Wiśle Puławy. Jego poprzednim klubem była Stal Mielec. W sezonie 2019/2020 wystąpił w 19 spotkaniach na boiskach I ligi. Strzelił w nich cztery bramki, notując dodatkowo trzy asysty.

Doświadczony zawodnik

Napastnik większość kariery spędził w klubach z Mazowsza. Swoje zagrania pokazywał w barwach Legii Warszawa, Znicza Pruszków, czy też Pogoni Siedlce. Ponadto ma na swoim koncie występy w Piaście Gliwice, Bogdance Łęczna, Termalice Bruk-Bet Nieciecza, Zagłębiu Sosnowiec oraz we wspomnianej Stali Mielec. Największe sukcesy święcił ze stołeczną drużyną. Z tym zespołem udało mu się zagrać w kwalifikacjach do Ligi Europy. Trafił nawet do siatki w starciu z gruzińskim Metalurgiem Rustawi.

Niższy poziom rozgrywek

Adrian Paluchowski trafia do zespołu, który występuje w trzeciej lidze. W minionym sezonie Wisła Puławy zakończyła rozgrywki na szóstej pozycji.